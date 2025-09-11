Frontal-Kollision bei Abbiegevorgang: Drei Verletzte, Autos mit Totalschaden

LAUTERECKEN/IDAR-OBESTEIN – Am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B270 eine heftige Kollision, bei der drei Personen verletzt wurden. Beide beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Abbiegevorgang führt zum Zusammenstoß

Eine 31-jährige Fahrerin war mit ihrem Toyota in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als ein entgegenkommender 26-jähriger Autofahrer nach links in Richtung Lauterecken abbog. Dabei übersah der 26-Jährige den sich nähernden Pkw, woraufhin die Fahrzeuge im Frontbereich kollidierten.

Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten blieb die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt.