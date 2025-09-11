Hontheim: Pietätloser Diebstahl auf Friedhof – Grablaternen und Steinplatten geklaut

Foto: dpa / Symbolbild

HONTHEIM – In der Zeit zwischen dem 04. September und dem 06. September 2025 kam es auf dem Friedhof in Hontheim zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Grablaternen und die dazugehörigen Steinplatten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Diebstahl wurde erst am Montag, dem 08. September, bemerkt. Die Polizei Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Friedhof in Hontheim gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden.

