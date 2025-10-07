Feuerwehr-Ehrung und Verpflichtungen bei der St. Remigius-Kirmes in Alf

ALF. Bürgermeister Jürgen Hoffmann ehrte im Rahmen der St. Remigius-Kirmes am 3. Oktober 2025 Christoph Scheid für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Alf mit dem bronzenen Ehrenzeichen.

Zudem konnte er Moritz Hauck und Michael Mathäy als neue Mitglieder der FFW Alf verpflichten. Bürgermeister Hoffmann dankte allen für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit und wünschte für die Zukunft alles Gute und dass sie immer gesund von den Einsätzen zurückkehren.

Zu den Gratulanten gehörten neben Herrn Bürgermeister Hoffmann auch Landrätin Anke Beilstein, Wehrführer Thomas Steffens und Ortsbürgermeister Christian Bömer. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel))