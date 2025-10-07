Lampaden: Familie kämpft nach schwerem Arbeitsunfall um Zukunft – Spendenaktion gestartet

Trier/Gießen. Ein einziger Augenblick – und das Leben steht still. Kurz vor Weihnachten 2024 veränderte sich das Schicksal der Familie B. aus Lampaden auf tragische Weise: Dominik, Familienvater, Ehemann und selbstständiger Maschinist, wurde bei einem Arbeitsunfall zwischen zwei Baggern eingeklemmt – ein Albtraum, der Realität wurde.

Zwischen Leben und Tod – ein Kampf, der alles fordert

Wochenlang lag Dominik in der Universitätsklinik Gießen, weit entfernt von seiner Familie. Er wurde mehrfach reanimiert, notoperiert, in ein künstliches Koma versetzt – stets zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Seine Frau Nadine wich ihm kaum von der Seite, während zu Hause drei kleine Kinder auf ihren Papa warteten.

Dass Dominik heute überhaupt lebt, ist laut Ärzten ein medizinisches Wunder. Doch der Weg zur Genesung ist lang: Weitere Operationen, schmerzhafte Therapien und eine monatelange Rehabilitation liegen noch vor ihm.

Freunde starten Spendenaktion

Neben der körperlichen und seelischen Belastung trifft die Familie nun auch die finanzielle Realität: Als Selbstständiger kann Dominik nicht arbeiten wodurch auch auch die wirtschaftliche Grundlage der Familie still steht.

Freundinnen der Familie, Mara und Nina, beschlossen zu handeln.

Sie starteten eine Spendenaktion auf GoFundMe, um Unterstützung zu mobilisieren – mit berührenden Worten:

„Wir möchten etwas zurückgeben, weil die Familie selbst immer herzlich und hilfsbereit war. Jetzt sind sie diejenigen, die dringend unsere Hilfe brauchen.“

Binnen weniger Tage erreichte die Kampagne zahlreiche Menschen, die spendeten, teilten oder mitfühlende Worte hinterließen.

Eine Welle der Solidarität

Die Anteilnahme aus Trier und Umgebung ist überwältigend.

„Eure Unterstützung gibt der Familie nicht nur finanzielle Hilfe, sondern auch Kraft und Hoffnung“, schreiben die Initiatorinnen. „Zu sehen, wie viele Menschen mitfühlen, berührt uns tief.“

Jede Spende hilft – ob für teure Reha-Maßnahmen, Fahrtkosten, Hilfsmittel oder einfach den Alltag mit drei Kindern. Mehr denn je zeigt sich, dass Menschlichkeit und Zusammenhalt stärker sind als jedes Schicksal.

So kannst du helfen

👉 Offizielle Spendenkampagne:

GoFundMe.com – „Hilfe für Familie B.“, organisiert von Mara & Nina

Jede Spende, jedes Teilen und jedes Wort der Unterstützung hilft dabei, der Familie wieder ein Stück Sicherheit zu geben.