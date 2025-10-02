Trier: Untersuchung an Konrad-Adenauer-Brücke – Geringe Einschränkungen einer Spur

Foto: Stadt Trier

TRIER – Für die in den nächsten Jahren anstehende Generalsanierung der Konrad-Adenauer-Brücke sind weitere Vorabuntersuchungen notwendig.

Sie werden am kommenden Montag, 6. Oktober, fortgesetzt. Die Auswirkungen für die Verkehrsteilnehmer sind allerdings gering: Zeitweise muss auf eine der jeweils drei Fahrspuren pro Seite auf einer Länge von maximal 20 Metern gesperrt werden.

Die Untersuchungen sollen nach drei Tagen beendet sein. Die Stadt Trier bittet um Verständnis und vorsichtige Fahrweise an der abgesperrten Spur.

