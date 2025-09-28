Wittlich: Fahrradfahrer kollidiert mit achtjährigem Kind auf Tretroller – beide verletzt

0
Foto: pixabay/Symbolbild

WITTLICH. Am 27.9.2025, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrrad die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich aus Wittlich kommend in Fahrtrichtung des Wengerohr Wegs, als plötzlich und unvermittelt ein achtjähriges Kind, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, mit seinem Tretroller aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sowohl der Fahrradfahrer als auch das Kind auf dem Tretroller wurden verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelMissbrauch von Blaulicht in Trier: Raser nötigt andere, auch auf A602

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.