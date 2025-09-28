Wittlich: Fahrradfahrer kollidiert mit achtjährigem Kind auf Tretroller – beide verletzt

WITTLICH. Am 27.9.2025, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Fahrrad die Arnold-Janssen-Straße in Wittlich aus Wittlich kommend in Fahrtrichtung des Wengerohr Wegs, als plötzlich und unvermittelt ein achtjähriges Kind, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, mit seinem Tretroller aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Sowohl der Fahrradfahrer als auch das Kind auf dem Tretroller wurden verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)