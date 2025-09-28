RLP: Mann in Fuchskostüm von Gruppe attackiert – mit Flaschen beworfen und geschubst

PIRMASENS. Am gestrigen Samstag lief ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens gegen 18.05 Uhr in einem Fuchskostüm durch die Fußgängerzone. In Höhe der Drogerie Müller wurde er von einer Gruppe von etwa fünf bis sechs Personen angegriffen.

Die Angreifer schubsten den Mann und bewarfen ihn mit Flaschen. Glücklicherweise blieb der 26-Jährige unverletzt, da der Fuchskopf seines Kostüms ihn vor möglichen Verletzungen schützte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)