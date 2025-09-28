Wetter: Schauer und Sonne – So launisch zeigt sich der Herbst zum Wochenstart

0
Nachdem sich der Nebel am Montag aufgelöst hat, könnte es sonnig werden. (Archivbild) Harald Tittel/dpa

Nach Nebel und Sonne ziehen Schauer und Gewitter durch Rheinland-Pfalz und das Saarland. Wie sich das Wetter zum Wochenstart entwickelt.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet wechselhaftes Herbstwetter zum Wochenbeginn. Nachdem sich der Nebel am Montag auflöst, soll es zunächst heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf werden jedoch dichte Wolken erwartet. Am Nachmittag könnten örtlich Schauer aufziehen, auch einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Auch am Dienstag bleibt der Himmel bewölkt. Im Tagesverlauf kann es örtlich zu Schauern kommen. Mit 14 bis 18 Grad soll es etwas kühler werden. Am Mittwoch könnte sich die Sonne noch einmal zeigen. Nachdem sich am Morgen die Nebelfelder auflösen, soll es heiter bis sonnig werden. Bei 13 bis 17 Grad soll es niederschlagsfrei bleiben.

Vorheriger ArtikelRLP: Mann in Fuchskostüm von Gruppe attackiert – mit Flaschen beworfen und geschubst
Nächster ArtikelSaarland: 70-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall – Radfahrer entdeckt Fahrzeug!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.