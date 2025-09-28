Saarland: 70-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall – Radfahrer entdeckt Fahrzeug!

Landsweiler/Bildstock. Auf der Landstraße 262 zwischen Landsweiler und Bildstock ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 70-jähriger Autofahrer aus Saarbrücken-Dudweiler bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

Pkw prallt gegen Baum

Nach Polizeiangaben befuhr der Mann mit seinem Pkw die L262 von Landsweiler in Fahrtrichtung Bildstock, als er in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte mit einem Baum am Abhang neben der Straße.

Radfahrer entdeckt Unfallwrack

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr bemerkte ein Fahrradfahrer das Unfallfahrzeug von seiner erhöhten Sitzposition aus. Er begab sich zur Unfallstelle und fand den Fahrer leblos im Wagen. Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte konnte der Mann nur noch tot geborgen werden.

Unfallursache unklar – Gutachter eingeschaltet

Hinweise auf weitere Beteiligte liegen der Polizei derzeit nicht vor. Da die genaue Unfallursache bislang unklar ist, hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Rekonstruktionsgutachten angeordnet. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, die Unfallumstände zu klären.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Neunkirchen bittet dringend um Hinweise von möglichen Zeugen. Wer in der Nacht Auffälligkeiten oder verdächtige Beobachtungen auf der L262 gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06821-2030 bei der Polizei zu melden.