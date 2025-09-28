Missbrauch von Blaulicht in Trier: Raser nötigt andere, auch auf A602

TRIER. Am Samstag, den 27.9.2025, soll es gegen 22.00 Uhr zu einem Vorfall in Trier und anschließend auf der A602 gekommen sein. Nach Zeugenaussagen soll ein Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer genötigt und zum Zwecke des schnelleren Vorankommens „Blaulicht“ verwendet haben.

Damit einhergehend soll er die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten und andere Fahrzeuge in riskanter Fahrweise überholt haben. Den Fahrer erwarten nun aufgrund seiner Fahrweise und der Verwendung des „Blaulichts“ mehrere Strafanzeigen.

Die Polizeiautobahnstation Schweich sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)