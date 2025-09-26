Region: Über 100 (!) Diebstähle aus Fahrzeugen – 32-Jähriger festgenommen

TRIER/SAARBURG. Seit Februar 2025 hielt eine Diebstahlserie aus Fahrzeugen in der Südeifel und der Region Trier-Saarburg Anwohnerinnen und Anwohner sowie Polizei in Atem. In über 100 Fällen öffnete ein zunächst unbekannter Täter ausschließlich zur Nachtzeit unverschlossene Autos und entwendete daraus Wertsachen.

Nach monatelangen, intensiven Ermittlungen der Polizei Bitburg in Zusammenarbeit mit der Kripo Wittlich und der entscheidenden Unterstützung des Super-Recognizers des Landeskriminalamtes stand die Identität des Tatverdächtigen abschließend fest. Da der Mann keinen Wohnsitz aufwies und sich zudem auch im Grenzbereich Luxemburg aufhielt, konnte er vorerst unentdeckt bleiben. Der stetige Informationsaustausch mit den luxemburgischen Ermittlungsbehörden zeigte außerdem, dass er für eine Vielzahl an gleichgelagerten Taten in Luxemburg unter Tatverdacht steht.

Letztendlich gelang der Bitburger Polizei am Dienstagabend, dem 23. September, in Minden die Festnahme des 32-jährigen Diebes. Der wohnungslose Tatverdächtige steht im dringenden Verdacht, für die Serie an Fahrzeugaufbrüchen verantwortlich zu sein.

„Dieser Erfolg ist das Ergebnis intensiver Ermittlungsarbeit und zeigt, wie wichtig länder- und dienststellenübergreifende Polizeiarbeit ist„, betont Tino Schwarz, stellvertretender Leiter der Polizei Bitburg. Heute, am Mittwochvormittag, wurde der 32-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Polizei bedankt sich für die vielen guten Hinweise aus der Bevölkerung, die letztendlich zu einem Bewegungsbild und der Festnahme des Täters beitrugen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)