++ Aktuell: 12-jähriger Marlon C. aus Welschbillig vermisst ++

Foto: Polizei

SCHWEICH. Am Dienstag, 23. September, verließ der 12-Jährige Marlon C. gegen 15 Uhr die Jugendhilfeeinrichtung in Welschbillig, in der er aktuell untergebracht ist. Am Donnerstag, 25. September, kam er gegen 15 Uhr kurz zurück, suchte jedoch kurze Zeit später erneut das Weite.

Der Jugendliche hat auch Bezüge nach Bitburg und nach Dortmund, könnte sich also dort aufhalten oder auf dem Weg dorthin sein. Marlon C. ist 1,55 m groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Welche Kleidung er trägt, ist nicht bekannt.

Wer hat Marlon C. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/915710 entgegen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

