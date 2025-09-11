Hunsrück: Jagdwilderei! Hirsch ohne Kopf bei Thalfang gefunden

0
Ein mutmaßlicher Jagdwilderer war im Hunsrück unterwegs. Foto: dpa / Symbolbild

MERSCHBACH/MORBACH – Ein abgetrennter Kopf eines Hirsches beschäftigt die Polizei im Hunsrück.

Im Jagdrevier Merschbach habe ein Unbekannter den Hirsch illegal erlegt sowie den Kopf des Tieres samt Geweih abgetrennt und mitgenommen, teilte die Polizei in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit. Ein Jagdaufseher hatte den toten Wildkörper auf einer Wiese entdeckt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Tat soll zwischen dem 7. und 8. September passiert sein, hieß es. Ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei sei eingeleitet worden.

Die Polizei Morbach fragt: Sind Ihnen in dem Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge, Handlungen und eventuell Schüsse aufgefallen? Haben Sie jemanden ein größeres Geweih transportieren gesehen? Teilen Sie diese Informationen gerne der Polizei Morbach mit. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung der Tat beitragen.

