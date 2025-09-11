Wittlich: 64-Jähriger auf Radweg überfallen und ausgeraubt

WITTLICH – Am Montag, dem 25. August 2025, ereignete sich gegen 05:00 Uhr auf dem Maare-Mosel-Radweg in Wittlich ein Raubdelikt. Ein 64-jähriger Mann wurde auf dem Weg zur Arbeit von drei unbekannten Personen angegriffen.

Täter entwendeten Geldbörse

Der Mann wurde zunächst verbal angegangen, an der Weiterfahrt gehindert, und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden geworfen. Die Täter entwendeten seine Geldbörse und flüchteten anschließend.

Die Tatverdächtigen werden als schlanke Männer im Alter von Mitte 20 beschrieben, etwa 1,80 m groß. Sie trugen blaue Jeanshosen und weiße Sportschuhe. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke, die anderen beiden dunkelgrüne. Einer von ihnen hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06571/95000 zu melden.