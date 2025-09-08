Unfall mit drei Toten: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

0
Polizei-Absperrband mit Polizeiauto
Foto: dpa / Symbolbild

KAISERSLAUTERN – Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn (lokalo.de berichtete) hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die Unfallursache und den Hergang des Geschehens aufzuklären.

Bei dem Unglück in der Nacht zum Sonntag kamen drei Menschen ums Leben. Ihre Obduktion wurde jetzt angeordnet. Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll Aufschluss über die Identität und Todesursache geben. Der mutmaßliche Fahrer des Audi S8 hat inzwischen das Krankenhaus verlassen. Er hat teilweise Angaben zur Sache gemacht, die jetzt überprüft werden. Der 46-Jährige wird von einer Verteidigerin vertreten. Derzeit macht er von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Polizei hat die Unfallfahrzeuge – zwei Autos mit Verbrennungsmotor – sichergestellt. Spezialisten der Spurensicherung und ein Sachverständiger untersuchen die Wagen.

Die Ermittler sind weiterhin an Hinweisen interessiert: Wem ist in der Nacht zum Sonntag auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ein schwarzer Audi S8 oder ein schwarzer VW Golf aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Fahrweise der Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-11899 an die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zu wenden.

Infolge des Unfalls kam es auf der A6 bis in die frühen Morgenstunden zum kilometerlangen Stau. Weil Autofahrer eigenmächtig auf der Fahrbahn wendeten, bestand die Gefahr weiterer Unfälle. Aufgrund der Gesamtsituation war ein rückwärtiges Ausleiten der im Stau stehenden Fahrzeuge nicht möglich. Die Feuerwehr versorgte die wartenden Verkehrsteilnehmer vor Ort.

Vorheriger ArtikelPolizeibilanz Trier: Ruhiges Wochenende – drei kuriose Festnahmen durch entdeckte Haftbefehle!
Nächster ArtikelUnwetter: Deutscher Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen am Dienstagmorgen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.