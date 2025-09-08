Polizeibilanz Trier: Ruhiges Wochenende – drei kuriose Festnahmen durch entdeckte Haftbefehle!

TRIER. Das Wochenende vom 05. bis 08. September 2025 verlief nach eigenen Angaben für die Polizeiinspektion Trier insgesamt ruhig. Neben einer geplanten Verkehrskontrolle gegen illegal veränderte Fahrzeuge wurden mehrere Veranstaltungen und Versammlungen begleitet.

So blieben unter anderem die Regionalligapartie von Eintracht Trier gegen Bayern Alzenau, das Maarviertelfest, das Familienfest im Nells Park sowie der Aufzug unter dem Motto „Gegen die Kriegsvorbereitung Deutschlands“ ohne nennenswerte Vorkommnisse.

15 Pkw mit erloschener Betriebserlaubnis

Bei der Sonderkontrolle wurden insgesamt 15 Autos festgestellt, deren Betriebserlaubnis durch illegale Umbauten erloschen sein dürfte. Hierzu hatte die Polizei bereits am 7. September gesondert informiert.

Drei Festnahmen durch Haftbefehle

Für Schlagzeilen sorgten hingegen gleich drei Festnahmen im Zusammenhang mit bestehenden Haftbefehlen – teils unter kuriosen Umständen:

Freitagabend: Ein junger Mann verhielt sich bei einer Kontrolle auffällig – die Polizei überprüfte ihn, fand einen Haftbefehl und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Samstagmorgen: Streit um die Bezahlung einer Taxifahrt führte zur Hinzuziehung der Polizei. Bei der Überprüfung des Fahrgasts stellte sich ebenfalls ein Haftbefehl heraus.

Später am Samstag: Ein Mann suchte die Polizeidienststelle Trier wegen eines persönlichen Anliegens auf. Auch hier stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl vorlag – die Festnahme folgte direkt.

Die Polizeiinspektion Trier sprach von einem weitgehend unauffälligen Wochenende – mit Ausnahme dieser besonderen Festnahmen.