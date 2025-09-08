RLP: 29-Jähriger mit Nacktbildern erpresst

KAISERSLAUTERN – Ein 29-Jähriger ist mit zuvor verschickten Nacktbildern von sich erpresst worden.

Der Mann habe in der Nacht zum Sonntag über eine Social-Media-Plattform angefangen, mit einer unbekannten Frau zu chatten, teilte die Polizei Kaiserslautern mit. Diese sei sehr offen gewesen und habe dem Mann schnell Nacktbilder und Videos von sich geschickt. Anschließend habe sie den 29-Jährigen aufgefordert, explizite Bilder von ihm zu schicken.

Dieser Aufforderung sei er nachgekommen, so die Polizei weiter. Mit seinen Nacktbildern habe die Unbekannte ihn dann erpresst. Sie habe gedroht, die Aufnahmen an alle seine Follower zu senden, sollte er ihr nicht 200 Euro in Form von Guthaben-Karten bezahlen.

Als der Mann der Forderung nachgekommen war, forderte die Unbekannte weitere 300 Euro, woraufhin er die Polizei um Hilfe gebeten habe. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Unbekannten aufgenommen.