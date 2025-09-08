Unwetter: Deutscher Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen am Dienstagmorgen

TRIER – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Trier eine amtliche Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen herausgegeben.

Sie gilt am frühen Dienstagmorgen, 9. September, 2 Uhr, bis Dienstag, 9. September, 9 Uhr. Es werden zwischen 35 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter in sechs Stunden erwartet, an einzelnen Orten sind bei Gewittern oder kräftigen Schauern auch bis zu 90 Liter Regen im Warnzeitraum möglich.

Der starke Regen kann Straßen, Senken, Wege, Unterführungen und Keller überfluten, Bäume können umstürzen und Äste abbrechen, kleine Gewässer können rasch anschwellen. Vorsicht an Uferwegen und -straßen. Auf den Straßen kann es zu Aquaplaning und starker Sichtbehinderung kommen.

Bitte sichern Sie Ihre Häuser und Wohnungen, vor allem Keller, parken Sie Ihre Fahrzeuge nicht in Unterführungen oder an Gewässern. Verfolgen Sie Wetterberichte und schauen Sie regelmäßig auf Warnapps wie Warnwetter, NINA oder Katwarn.

Weitere Informationen unter: www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_gemeinden/warnWetter_node.html