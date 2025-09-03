Nach Schiffsunfall: Tor-Einbau an Moselschleuse wird vorgezogen

ST. ALDEGUND – Das neue Schleusentor an der Moselschleuse St. Aldegund soll nun doch früher eingebaut werden.

Die Arbeiten seien jetzt vom 27. Oktober bis 1. November geplant, sagte Tobias Schmidt vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn. In dieser Zeit werde die Schleuse für den Schiffsverkehr gesperrt.

Anfang der Woche war noch der Zeitraum vom 3. bis 7. November genannt worden. «Wir haben uns noch mal zusammengesetzt und gesagt, wir schaffen das früher», sagte Schmidt. Ab dem 1. November soll es dann wieder Normalbetrieb an der Schleuse geben.

Seit einem Schiffsunfall an der Schleuse Anfang Juli läuft die Schleuse im Notbetrieb. Ein Fahrgastschiff war gegen das geschlossene Untertor der Schleuse im Kreis Cochem-Zell gefahren und hatte dieses beschädigt. Das Tor wurde verstärkt und repariert – sodass Schleusungen zurzeit mit besonderer Vorsicht und Überwachung möglich sind.