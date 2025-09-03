Von Nord bis Euren: Elektro, Hybrid, Diesel und Benziner – So viele Autos fahren in Trier!

TRIER. Die Triererinnen und Trierer fahren immer mehr – und zunehmend anders. Zum 1. Januar 2025 waren in der Stadt 64.987 Kraftfahrzeuge registriert. Das geht aus dem aktuellen Kfz-Bericht 2024 der Stadtentwicklung | Statistik und Wahlen hervor. Damit wuchs der Bestand seit 2015 um über elf Prozent.

Besonders auffällig: Während Nutzfahrzeuge um fast 30 Prozent zulegten, verzeichneten die Pkw in den vergangenen zehn Jahren ein moderateres Plus von 9,3 Prozent. 2024 gingen die Pkw-Zahlen erstmals seit 2019 leicht zurück.

Große Unterschiede zwischen den Stadtteilen

Die meisten Fahrzeuge gibt es im Ortsbezirk Nord mit 7.083 Zulassungen. Die höchste Dichte hingegen verzeichnet Euren: Dort kommen 981 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner – nicht zuletzt wegen des Industriegebiets. Dicht dahinter folgen Irsch (932) und Zewen (850).

Bei den Krafträdern führt Ehrang/Quint mit 525 Motorrädern, während in Irsch die größte relative Dichte erreicht wird (104 Maschinen je 1.000 Einwohner).

Benzin dominiert noch – Hybrid im Aufwind

Noch immer setzen die Trierer mehrheitlich auf klassische Antriebe:

55,7 % Benzin

33,7 % Diesel

6,9 % Hybrid

3,3 % elektrisch

0,4 % sonstige Kraftstoffe

Doch die Entwicklung zeigt klar in Richtung alternative Antriebe: Seit 2016 stieg die Zahl der Hybridfahrzeuge um 3.920, die der Elektroautos um 1.932. Dagegen verloren Diesel-Pkw fast 1.700 Fahrzeuge.

Elektroautos erstmals rückläufig

Während Hybride 2024 weiter stark wuchsen (+744), sank die Zahl der Elektrofahrzeuge leicht um 57. Laut Statistik-Expert:innen liegt das am Ende staatlicher Förderungen und einer zurückhaltenden Kauflaune. Dennoch liegt der Anteil alternativer Antriebe inzwischen stadtweit bei gut 10 Prozent.

Spitzenreiter sind hier die Stadtteile Euren (14,6 %), Filsch (14,1 %) und Kürenz (13,1 %).

Stadtteile im Detail: Gewinner und Verlierer

Hybride: Besonders starkes Wachstum in Biewer (+47,4 %) , Filsch (+44 %) und Pfalzel (+41,7 %) .

Elektroautos: Pfalzel sticht mit einem Zuwachs von über 60 Prozent hervor. Rückgänge gab es vor allem im Innenstadtbereich, etwa in Mitte/Gartenfeld (-38,6 %) .

Benziner: In 11 von 19 Stadtteilen rückläufig, besonders in Zewen (-3,9 %) . Deutliche Zuwächse dagegen in Filsch (+6,5 %) .

Diesel: Nahezu überall rückläufig, Ausnahmen sind Zewen (+1,5 %) und Irsch (+1,1 %).

Fazit

Trier fährt vielfältiger denn je. Auch wenn Benzin und Diesel noch dominieren, zeigt die Statistik: Hybrid- und Elektrofahrzeuge erobern immer mehr Straßen der Stadt – mit klaren Unterschieden je nach Stadtteil.