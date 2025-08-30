Antänzer, Langfinger, betrunkene Randalierer: Zahlreiche Straftaten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere, teilweise gewalttätige Diebstähle an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am heutigen frühen Samstagmorgen wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der hauptstädtischen Avenue de la Faiencerie gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten mehrere Männer antreffen, welche aufgebracht waren und miteinander stritten. Die Anwesenden wurden daraufhin seitens der Polizisten kontrolliert und dazu aufgefordert, sich auszuweisen. Einer der Männer kam der wiederholten Aufforderung jedoch nicht nach, versuchte einen Beamten wegzudrücken und zu flüchten. Da der stark alkoholisierte Mann öffentliches Ärgernis erregte, die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde beschlossen, ihn zur Ausnüchterung im Passagearrest unterzubringen.

Ebenfalls in der städtischen Avenue de la Faiencerie bemerkte eine Polizeistreife gegen 6.00 Uhr zwei Männer, die auf dem Boden lagen und sich schlugen. Beim Anblick der Polizei versuchten diese, die Flucht zu ergreifen, konnten allerdings seitens der Polizisten gestoppt werden. Als diese die beiden einer Personenkontrolle unterziehen wollten, ging einer der Männer auf einen der Polizisten los, drückte ihn mehrfach weg und legte auch sonst ein aggressives Verhalten den Beamten gegenüber an den Tag. Der Mann, welcher unter Alkoholeinfluss stand, musste immobilisiert werden. Er wurde in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Am gestrigen Freitagabend und in der Nacht zum heutigen Samstag wurden der Polizei mehrere Diebstähle mittels Gewalt gemeldet.

So kam es zum Beispiel gegen 2.00 Uhr in Luxemburg-Stadt zu einem Vorfall in der Gegend des Hamilius, wo drei unbekannte Täter sich einer Person zunächst tänzelnd annäherten und eine davon ihm schließlich eine Kette vom Hals riss. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei ermittelt.

Zudem wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere einfache Diebstähle gemeldet.

So wurden in etwa in Luxemburg-Stadt am frühen Freitagabend ein Handy und ein E-Bike als gestohlen gemeldet. Des Weiteren wurde später am Abend eine Handtasche in einem Lokal in Esch gestohlen.

Am späten Freitagnachmittag meldete eine Person, dass ihre Brieftasche in einem Geschäft in Bonneweg entwendet wurde. Im Laufe des Abends konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Es wurde Protokoll an die Staatsanwaltschaft erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)