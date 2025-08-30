++ Region: Regnerisches Wochenende – Auflockerung zum Wochenstart ++

Schauer und vereinzelte Gewitter: Das sind die Wetteraussichten für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie wird der Wochenanfang?

OFFENBACH. Den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich am Wochenende auf unbeständiges Wetter gefasst machen. Heute wird es wechselnd stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Vereinzelt könne es zu kurzen Schauern kommen, am Nachmittag seien auch kurze Gewitter möglich. Zum Abend hin sollen die Schauer dann nachlassen und die Wolken sich auflösen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Am Sonntag bleibt das Wetter den Meteorologen zufolge ebenfalls unbeständig. Erneut ist mit wechselnd starker Bewölkung zu rechnen. Gebietsweise wird Regen erwartet, der am Abend stärker wird. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Die neue Woche startet dann am Montagmorgen noch stark bewölkt und mit Regenschauern. Im Laufe des Tages sollen diese aber nach Osten abziehen und es wird eine deutliche Auflockerung erwartet. Bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad soll es dann überwiegend niederschlagsfrei bleiben. (Quelle: dpa)