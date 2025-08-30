Saarland: Unvermittelte Faustschläge gegen Gruppe – mehrere Verletzte

HOMBURG. Am 30.08.2025 kam es gegen 2.30 Uhr in der Kirchenstraße in der
Innenstadt von Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen
mehreren Beteiligten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter unvermittelt
mit Faustschlägen auf die geschädigte Gruppe ein, wodurch mehrere Personen nicht
nur unerheblich verletzt wurden.
Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Saarbrücker Straße. Zur Personenbeschreibung des unbekannten Täters können folgende Angaben gemacht werden:
- männlich
- ca. 20 Jahre alt
- ca. 180 – 185 cm groß
- normale Figur
- europäischer Phänotyp
Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)