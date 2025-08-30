Saarland: Unvermittelte Faustschläge gegen Gruppe – mehrere Verletzte

HOMBURG. Am 30.08.2025 kam es gegen 2.30 Uhr in der Kirchenstraße in der

Innenstadt von Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Beteiligten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter unvermittelt

mit Faustschlägen auf die geschädigte Gruppe ein, wodurch mehrere Personen nicht

nur unerheblich verletzt wurden.

Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Saarbrücker Straße. Zur Personenbeschreibung des unbekannten Täters können folgende Angaben gemacht werden:

männlich

ca. 20 Jahre alt

ca. 180 – 185 cm groß

normale Figur

europäischer Phänotyp

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)