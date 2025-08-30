RLP: PKW überschlägt sich mehrfach auf Bundesstraße – zwei Schwerverletzte

JOCKGRIM. Am Freitagabend befuhr ein 36-Jähriger mit seinem BMW die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Vor der Anschlussstelle Jockgrim verlor der Fahrzeugführer alleinbeteiligt und aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den PKW.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend im Auffahrtsbereich zum Stillstand. Durch den Unfall wurden der Fahrer und der 18-jährige Beifahrer schwerverletzt.

Durch die Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter beauftragt und eine Blutentnahme beim Fahrer angeordnet. Die Fahrbahn musste von 22.45 bis 4.00 Uhr ab der Anschlussstelle Jockgrim in Richtung Karlsruhe voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Landau)