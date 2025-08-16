RLP: Starke Rauchentwicklung und hoher Sachschaden bei Scheunenbrand

Am Abend steigt Rauch über Meddersheim auf: In einer Scheune ist ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist fünfstellig.

MEDDERSHEIM. Einen Schaden von schätzungsweise 50.000 Euro hat ein Feuer laut Polizei in einer Scheune in Meddersheim (Landkreis Bad Kreuznach) angerichtet. Als die Einsatzkräfte am Freitagabend ankamen, stand die Scheune bereits im Vollbrand und sorgte für viel Rauch über dem kleinen Ort, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Flammen drohten demnach auf benachbarte Häuser überzugreifen. Rund sechs Stunden lang bekämpften Feuerwehrleute den Brand und trugen dafür laut Mitteilung Teile des Dachs ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Quelle: dpa)