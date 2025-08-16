Wittlich: Acht Autos angegangen – Täter klauen Gläser der Außenspiegel

WITTLICH. Am 15. / 16.8.2025 wurden im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 3.00 Uhr durch unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen mindestens acht Personenkraftwagen angegangen, welche auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Schloßstraße in Wittlich standen.

Aus bisher nicht bekannten oder nachvollziehbaren Gründen entwendeten die Täter an den Fahrzeugen jeweils die Gläser der Außenspiegel der Fahrzeuge. An einigen Fahrzeugen scheiterten die Täter, so dass sie durch ihre Handlungen die Spiegel und die Spiegelgläser lediglich beschädigten.

Die Hintergründe dieser unsinnigen Tat sind bisher nicht bekannt. Aufgrund der Vielzahl der angegangenen Fahrzeuge dürften die Täter jedoch einige Zeit vor Ort beschäftigt gewesen sein.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten werden (Telefon 06571/9260). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)