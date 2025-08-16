++ Wetter: Leichte Abkühlung in der Region – ab Dienstag wieder heißer ++

Die Höchsttemperaturen kratzen zwar weiterhin teils an der 30-Grad-Marke, aber insgesamt soll es etwas kühler werden. Die Sonne lässt währenddessen nicht locker.

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich mit dem Wochenende zumindest etwas von den Temperaturen der vergangenen Tage erholen. Die Vorderpfalz kann heute zwar noch einmal knapp die 30-Grad-Marke knacken, aber am Mittelrhein bleiben die Temperaturen mit höchstens 26 Grad darunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Norden kann es zeitweise wolkig werden, aber ansonsten erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein. Auch in den kommenden Tagen soll es überwiegend heiter bis sonnig bleiben. Am Sonntag wird es demnach mit Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad noch einmal etwas kühler, gefolgt vom Montag mit maximal 26 bis 30 Grad. Am Dienstag wird es wieder etwas heißer: 27 bis 32 Grad erwartet der DWD. (Quelle: dpa)