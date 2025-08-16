Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung: Streitgespräch in Konz eskaliert

KONZ. Am gestrigen Freitag kam es gegen 10.00 Uhr in der Wiltinger Straße in Konz, in Höhe des Hauses der Jugend, u.a. zu einer Körperverletzung. Die geschädigte PKW-Fahrerin hatte zunächst ein Streitgespräch mit einem männlichen Verkehrsteilnehmer, welches laut der Geschädigten zu eskalieren drohte.

Hierbei sei es zu einer Bedrohung, Beleidigung und zu einer Sachbeschädigung zu ihrem Nachteil gekommen. Ein unbeteiligter Dritter habe die Situation mitbekommen, sei dazwischen gegangen und habe hierbei den männlichen Verkehrsteilnehmer verletzt. Laut den Beteiligten haben unabhängige Zeugen den Vorfall beobachtet. Es wird darum gebeten, dass sich diese Personen bei der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501-92680 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)