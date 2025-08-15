TRIER-OLEWIG. Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer: Die nach einem Feuerwehreinsatz gesperrte Riesling-Weinstraße ist seit etwa 13:45 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Der Einsatz der Feuerwehr konnte erfolgreich beendet werden.

Zuvor war es am späten Vormittag in einem Entsorgungsfahrzeug zu einem Brand von Müll gekommen, der für eine Vollsperrung der Straße gesorgt hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr Trier brachten den Brand mit 30 Einsatzkräften unter Kontrolle und verhinderten eine Ausbreitung. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet, um den Einsatz nicht zu behindern.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und der Unterstützung durch Polizei und Entsorgungsbetrieb ist die Gefahr nun gebannt. Der Straßenverkehr in Olewig läuft wieder normal, Einschränkungen gibt es keine mehr.