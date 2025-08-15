Trier/Koblenz – Das Landgericht Trier bekommt eine neue Vizepräsidentin: Anne-Christina Brodöfel wird zum 1. September 2025 die Nachfolge von Wolfgang Specht antreten, der in den Ruhestand geht.

Die feierliche Übergabe der Ernennungsurkunde fand am Dienstag, 12. August 2025, in Koblenz statt. Thomas Henrichs, Präsident des Oberlandesgerichts Koblenz, überreichte Brodöfel das Dokument im Beisein von Dr. Manfred Grüter, Präsident des Landgerichts Trier. Die Gratulationen fielen herzlich aus – verbunden mit den besten Wünschen für die künftigen Aufgaben.

Juristische Laufbahn mit breiter Erfahrung

Brodöfel startete ihre Karriere im November 2005 bei der Staatsanwaltschaft Mainz. 2008 wechselte sie in den Landgerichtsbezirk Trier und sammelte während ihrer Proberichterzeit Erfahrungen an den Amtsgerichten Trier und Saarburg. 2010 wurde sie zur Richterin am Landgericht Trier ernannt.

Von Juni 2014 bis April 2017 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesgerichtshof tätig – zunächst in einem Zivilsenat, später im Präsidialbereich. Im Mai 2017 folgte der Wechsel an das Oberlandesgericht Koblenz, wo sie vor allem Zivil- und Verwaltungsangelegenheiten bearbeitete. Seit Januar 2025 ist Brodöfel stellvertretende Vorsitzende im 6. Zivilsenat und im Kartellsenat sowie stellvertretende Vorsitzende des Notarsenats.

Mit ihrer Ernennung zur Vizepräsidentin übernimmt sie nun eine Schlüsselposition in der Justiz der Region Trier.