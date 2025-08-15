++ Trier aktuell: Feuerwehreinsatz in Olewig – brennender Müll in Entsorgungsfahrzeug ++

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, findet gegenwärtig ein Einsatz in Olewig statt.

Grund des Einsatzes, der um 12.22 Uhr begonnen hat, ist laut Erstmeldung brennender Müll in einem Entsorgungsfahrzeug in der Straße „Brettenbach“. Der Inhalt konnte rechtzeitig durch Mitarbeiter abgeladen werden. Ein größerer Müllhaufen brennt derzeit auf der Straße. Wie die Stadt Trier in den sozialen Medien mitteilt, ist wegen der Löscharbeiten die Riesling-Weinstraße in Olewig in beide Richtungen gesperrt.

An dem Einsatz, der voraussichtlich drei Stunden dauern wird, sind die Löschzuge 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Trier, der Löschzug Olewig und der A-Dienst beteiligt, insgesamt ca. 30 Einsatzkräfte.