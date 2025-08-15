RLP: Abkühlung bei heißem Wetter – Einbrecher essen Eis aus Kita-Kühlschrank

EINSELTHUM. In der Nacht vom gestrigen Donnerstag auf den heutigen Freitag kam es zu einem kuriosen Vorfall in einer Kindertagesstätte in Einselthum.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine nicht richtig verschlossene Tür Zutritt zum Gebäude. Nun würde man erwarten, dass Wertgegenstände oder ähnliches entwendet wurden, dem war allerdings nicht der Fall. Die Täter vergriffen sich lediglich am Kühlschrank, um das darin befindliche Eis zu essen – vermutlich um sich bei den aktuell sehr heißen Temperaturen abzukühlen.

Der Fall klingt zwar lustig, es handelt sich dabei dennoch um Straftaten.

Bislang konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Worms)