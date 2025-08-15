RLP: Abkühlung bei heißem Wetter – Einbrecher essen Eis aus Kita-Kühlschrank

0
Foto. Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

EINSELTHUM. In der Nacht vom gestrigen Donnerstag auf den heutigen Freitag kam es zu einem kuriosen Vorfall in einer Kindertagesstätte in Einselthum.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine nicht richtig verschlossene Tür Zutritt zum Gebäude. Nun würde man erwarten, dass Wertgegenstände oder ähnliches entwendet wurden, dem war allerdings nicht der Fall. Die Täter vergriffen sich lediglich am Kühlschrank, um das darin befindliche Eis zu essen – vermutlich um sich bei den aktuell sehr heißen Temperaturen abzukühlen.

Der Fall klingt zwar lustig, es handelt sich dabei dennoch um Straftaten.

Bislang konnten die Täter noch nicht ermittelt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Worms)

Vorheriger ArtikelRLP: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Landstraße – entgegenkommendes Fahrzeug übersehen
Nächster Artikel++ Trier aktuell: Feuerwehreinsatz in Olewig – brennender Müll in Entsorgungsfahrzeug ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.