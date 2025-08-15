RLP: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Landstraße – entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

BUCHHOLZ (WESTERWALD). Am Morgen des 15.8.2025, gegen 7.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen im Bereich der Landesstraße 255 / Bundesstraße 8 in Buchholz/WW. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin befuhr hierbei die L255 in Richtung Eitorf und wollte auf die Zubringerspur / Auffahrt zur B8 abfahren.

Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer, die sich alleine in ihren Fahrzeugen befanden, schwer verletzt. Beide wurden mittels Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Rettung der Personen, war die L255 und die Auffahrt zur B8 gesperrt. Entsprechende Verkehrsbehinderungen entstanden. An beiden PKWs entstand Totalschaden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)