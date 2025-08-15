Entgegenkommende Fahrzeuge beschädigt: Alkoholfahrten und Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag und heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten und Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 14.8.2025 wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr auf der CR325 in Eschweiler ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien in Richtung Drauffelt fuhr, mehrmals auf die Gegenspur geriet und dabei einige entgegenkommende Fahrzeuge beschädigte. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen und kontrollieren. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 15.8.2025 in Buederscheid wurden Beamten auf einem Fahrzeug aufgrund dessen von unsicherer Fahrweise aufmerksam. Es wurde beschlossen das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Kontrolle wies der Fahrer klare Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche bzw. Einbruchversuche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 14.8.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue Neuve in Mondercange. Ersten Informationen nach verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Inneren durch ein eingeschlagenes hinteres Fenster und durchwühlten das Haus nach Wertgegenständen.

Später am Abend wurde ein Einbruchversuch in ein Mehrfamilienhaus in der Rue Giselbert In Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter versuchten sich Zugang zum Inneren von zwei Wohnungen zu verschaffen, jedoch ohne Erfolg.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)