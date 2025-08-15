Vorverkauf startet: Ehranger Theater packt Fräulein Seifers Erbe in Komödie

TRIER-EHRANG – Ein mysteriöses Erbe, jede Menge Lacher und ein köstliches Dinner – so startet der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 in den Herbst.

Im September und Oktober steht die Komödie „Das Erbe von Fräulein Seifer“ auf dem Spielplan, begleitet von einem kulinarischen Highlight, das bei den Mitgliedern und Gästen inzwischen heiß begehrt ist.

Chronischer Geldmangel zwingt die einstige Operetten-Diva Madeleine Puel (Maria Löw) zu ihrer mittlerweile siebten Abschiedstournee. Doch während sie die Hauptrolle in der völlig unbekannten Operette „Die keusche Baronin“ auf Provinzbühnen trällert, ereilt sie plötzlich die Nachricht, dass sie im Testament ihrer Stiefmutter Fräulein Seifer bedacht wurde. Begleitet von ihrer bissigen Assistentin Dorothea (Julia Löw) reist sie zum Ansitz Seifer ihres Vaters Capitaine Puél, um dort ihr längst fälliges Erbe anzutreten. Doch Erblassverwalter Peuckmann (René Maes) hat eine Überraschung für sie: Fräulein Seifer hat noch weitere Personen in ihrem Testament bedacht, welche auch nach und nach auf dem Ansitz eintreffen: Der undurchsichtige Sohn von Herrn Lorig (Rudi Labarbe), die raffgierige Mandy – Pflegerin von Herrn Adams (Jenny Schrenk) und der schrille Modemacher Karl Roy Haubrich (Roland Grundheber). Während im Verlauf der Nacht Butler Paul (Christoph Reh) sich den heftigen Avancen von Madeleine und Karl erwehren muss, lernen die Erbanwärter gegenseitig ihre dunklen Geheimnisse kennen. Aber auch die miserabel kochende Köchin Marlies (Martina Stadler) weiß Überraschendes zu berichten, denn Fräulein Seifer war alles andere als ein Engel.

Die diesjährige Spielzeit startet bereits mit der großen Premiere und Sektempfang am Samstag, 27. September um 19:00 Uhr. Am Donnerstag, 2. Oktober um 19:00 Uhr findet aufgrund des grandiosen Erfolgs im vergangenen Jahr wieder ein Komödiendinner statt. Zwischen den drei Akten wird in Kooperation mit einem Event-Caterer ein kulinarisches 4-Gänge-Menü serviert. Dabei kommen auch Vegetarier dank fleischloser Alternative auf ihre Kosten. Die Tickets sind stark begrenzt, beinhalten Stück und Menü (exklusive Getränke) und eignen sich hervorragend auch für Firmen- und Teamevents.

Die weiteren Vorstellungen finden an den Samstagen 4. und 11. Oktober um 19:00 Uhr sowie an den Sonntagen, 28. September, 5. und 12. Oktober um 17:00 Uhr, mit Kaffee und Kuchen ab 15:00 Uhr statt.

Für die Extraportion Spaß sorgt in dieser Spielzeit „Dinner for one an Ehrik“ – stilecht zum Komödiendinner live aufgeführt von Gisela Wagner als Miss Sophie und Hermann Schmitt als ihr treuer Butler James. Weil guter Humor nicht alt wird, wird die Aufzeichnung vor jeder anderen Vorstellung auf den Flatscreens gezeigt.

Tickets für die begehrten Vorstellungen sind ab 23. August von 11:00 bis 12:00 Uhr bei Bride to be – Brautmodenstore, Quinter Straße 57a in Ehrang und ab 12:00 Uhr über den Ticketshop des Vereins unter www.blau-weiss-ehrang.de/ticketshop sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder unter der Ticket-Hotline 0651 9790777 erhältlich.

Alle Infos zu Spielzeit, Darstellern, Menü am 2. Oktober und Vorverkaufsterminen unter www.theater-ehrang.de.

Mitwirkende: Roland Grundheber, Rudi Labarbe, Maria Löw, Julia Löw, René Maes, Christoph Reh, Hermann Schmitt, Jenny Schrenk, Martina Stadler, Gisela Wagner.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar.