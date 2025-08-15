DFB-Pokal: Pflichtaufgabe für die Roten Teufel beim Fünftligisten Stahnsdorf

KAISERSLAUTERN – Als klarer Favorit tritt Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in der 1. DFB-Pokal-Runde beim Fünftligisten RSV Eintracht Stahnsdorf an.

«Es ist eine Pflichtaufgabe und wir müssen den Sieg einfahren. Das gelingt am besten, wenn wir dem Gegner mit Respekt begegnen und unsere beste Leistung abrufen. Wir sind gut vorbereitet und wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden», sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht.

Den brandenburgischen Pokalsieger will der 52-Jährige keinesfalls unterschätzen. Im Vorfeld der Partie haben sich die Pfälzer akribisch vorbereitet. «Wir haben Videomaterial von den ersten beiden Spielen in der Oberliga organisiert. Stahnsdorf ist eine erfahrene Mannschaft, die vor allem durch Standards gefährlich ist. Viele Tore in dieser Saison sind so schon gefallen», sagte er.

Trotz des eigenen guten Saisonstarts wird Lieberknecht seine Elf wohl gezwungenermaßen ändern müssen. Kenny Prince Redondo (Achillessehenenprobleme) und Ivan Prtajin (Wadenprobleme) fehlen verletzt. Jan Elvedi und Erik Wekesser plagen sich mit einem Magen-Darm-Infekt. Zudem fehlen Fabian Heck (Reha) und Frank Ronstadt (Trainingsrückstand).