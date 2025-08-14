RLP: Motorradfahrer (59) stürzt an Fahrbahnverengung – tot an Unfallstelle

0
Motorradunfall
Foto: Bodo Schackow / dpa / Illustration

ASBACH. Am Morgen des 14.8.2025 kam es gegen 8.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K64 auf Höhe des Asbacher Ortsteils Sessenhausen. Der 59-jährige Fahrer eines Motorrades kam nach bisherigem Stand der Ermittlungen alleinbeteiligt an einer Fahrbahnverengung von der Fahrbahn ab und stürzte.

In der Folge verstarb der Fahrzeugführer an der Unfallstelle. Zur Unfallursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz ist auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz gewesen. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)

Vorheriger ArtikelRLP: Mutter lässt Sohn (6) im heißen Auto – schweißgebadet befreit – Ermittlungen eingeleitet
Nächster ArtikelTrier: Promille, Gleise, Wurfattacken – 18-Jähriger sorgt für doppelten Polizeieinsatz!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.