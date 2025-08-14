Trier: Promille, Gleise, Wurfattacken – 18-Jähriger sorgt für doppelten Polizeieinsatz!

Trier. Gleich zwei Mal innerhalb von nur drei Stunden musste die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Mittwoch wegen ein und derselben Person ausrücken – einem 18-jährigen Sudanesen, der für erhebliche Störungen am Hauptbahnhof sorgte.

Erster Einsatz: Alkoholisierter Mann im Gleisbereich

Der erste Alarm ging am späten Dienstagabend gegen 22:00 Uhr ein. Bundespolizisten entdeckten den jungen Mann im Gleisbereich des Hauptbahnhofs Trier. Ein Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille. Nach einer Belehrung und einem Platzverweis wurde der 18-Jährige zunächst entlassen.

Drei Stunden später: Wurfattacken und Sachbeschädigung

Doch nur rund drei Stunden später tauchte der Sudanese erneut im Gleisbereich auf. Dieses Mal blieb es nicht bei einer Ordnungswidrigkeit: Laut Bundespolizei begann der Mann, mit Müll und Steinen zu werfen und beschädigte dadurch Gegenstände am Bahnhof.

Einsatz endet im Krankenhaus

Aufgrund seiner psychischen Verfassung entschieden die Einsatzkräfte, den Mann ins Mutterkrankenhaus Mitte in Trier zu bringen. Über mögliche weitere strafrechtliche Konsequenzen machte die Bundespolizei zunächst keine Angaben.