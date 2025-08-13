Trier. Für 19 junge Menschen begann am 12. August 2025 ein neuer Lebensabschnitt: Sie starteten ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Trier. Mit abwechslungsreichen Einführungstagen und einem herzlichen Empfang legte das Kreditinstitut den Grundstein für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.

Begrüßung durch den Vorstand

Bereits am ersten Tag wurden die neuen Auszubildenden von Vorstandsvorsitzendem Dr. Peter Späth persönlich willkommen geheißen. „Mit dem heutigen Tag beginnt für Sie ein spannender Weg voller Chancen, Herausforderungen und persönlicher Entwicklung. Wir freuen uns, Sie als Teil unseres Teams willkommen zu heißen und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ausbildungszeit!“, so Späth.

Abwechslungsreiche Einführungstage

Ein vierköpfiges Azubi-Betreuungsteam aus dem zweiten Lehrjahr begleitet die Neulinge in den ersten Tagen. Neben Kennenlernspielen und einem professionellen Speeddating standen praxisnahe Vorträge zu IT-Sicherheit, Arbeitsorganisation und dem Ablauf in der Berufsschule auf dem Programm.



Ein Highlight: Der gemeinsame Waldtag im Meulenwald bei Trier-Quint, bei dem Teamaufgaben gelöst und die Zusammenarbeit gestärkt wurden. Zum Abschluss wählten die Auszubildenden ihre Jahrgangssprecher und erhielten ihre individuellen Einsatzpläne.

Mehr als nur Banking

Während ihrer Ausbildung lernen die Nachwuchskräfte nicht nur die Grundlagen moderner Finanzberatung, sondern auch den Umgang mit digitalen Tools, kundenorientierte Kommunikation und verantwortungsvolles Banking. Themen wie Nachhaltigkeit, Datenschutz und soziale Verantwortung sind fester Bestandteil des Lehrplans.

„Wir möchten unsere Auszubildenden nicht nur fachlich stark machen, sondern auch persönlich fördern. Wer bei uns startet, bekommt echte Perspektiven – sei es im Kundenservice, in der Beratung oder später in spezialisierten Bereichen wie Immobilien oder Vermögensmanagement“, betont Ausbildungsleiterin Annette Keul-Schmitt.

Ausbildungsdauer und Bewerbungen

Die duale Ausbildung dauert für Bewerberinnen und Bewerber mit Realschulabschluss drei Jahre, für Abiturientinnen und Abiturienten zweieinhalb Jahre. Auch Jahrespraktika und ein duales Studium gehören zum Ausbildungskonzept der Sparkasse Trier. Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2026 sind bereits möglich.