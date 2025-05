TRIER. Ihr 200-jähriges Jubiläum feiert die Sparkasse mit verschiedenen Veranstaltungen, einer Spende für Stadt und Landkreis sowie dem Blick zurück auf zwei Jahrhunderte gelebter Verantwortung für die Menschen und Unternehmen in der Region.

Im frühen 19. Jahrhundert entstanden viele der heutigen Sparkassen. So auch die Sparkasse Trier – sie wurde am 11. Mai 1825 gegründet. „Damals wie heute stehen die Ersparnisbildung und die finanzielle Vorsorge breiter Bevölkerungsschichten für uns im Vordergrund. So zeichnen wir uns auch 200 Jahre nach der Gründung durch die Nähe zu Kundinnen und Kunden sowie durch gelebte Gemeinwohlorientierung aus“, so Dr. Peter Späth, der Vorsitzende des Sparkassen-Vorstands in Trier.

In einer Feierstunde blickten der Sparkassen-Vorstand und etwa 200 geladene Gäste auf die Geschichte und die Zukunft des Trierer Finanzinstituts. IHK-Geschäftsführerin Jennifer Schöpf-Holweck übergab eine Urkunde zum 200. Geburtstag. Gratuliert hat auch die Bundesbauministerin Verena Hubertz: „Die Sparkasse Trier ist ein Stück Heimat – sie ist mit den Leuten vor Ort verbunden, Motor der regionalen Wirtschaft und Förderin der Kunst und Kultur.“

200 000 Euro für Stadt und Landkreis

Stellvertretend für den Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier erhielten Landrat Stefan Metzdorf und Oberbürgermeister Wolfram Leibe ein besonderes Geschenk: „Mit einer Spende von 200 000 Euro wollen wir die Stadt und den Landkreis bei wichtigen Zukunftsprojekten unterstützen. Von Bildungsmaßnahmen bis hin zur Sportförderung ist das Geld gut angelegt“, erklärt Martin Grünen, stellvertretender Sparkassen-Vorstandsvorsitzender.

Veranstaltungen zum Jubiläum

Zum Jubiläum sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, bei denen alle mitfeiern können. Highlights sind das Sparkasse Trier-Benefizturnier mit der LOTTO-Elf am 27. Mai 2025 zugunsten des Vereins Nestwärme e. V. und der Sparkasse Trier Band-Contest im Rahmen des Trierer Altstadtfests am 28. und 29. Juni 2025. Wer darf auf dem Trierer Kornmarkt spielen? Die sieben Bands mit den meisten Stimmen füllen die Slots für einen Live-Auftritt auf dem Kornmarkt.

Ausstellung blickt auf regionale Geschichte

Eine Ausstellung, die ab Juni 2025 in den Trierer Sparkassen-Filialen zu sehen sein wird, schaut auf die bewegte Geschichte des Finanzinstituts. „Unsere Geschichte zeigt, dass eine Bank weit mehr sein kann als nur ein finanzieller Dienstleister. Das beleuchten wir auch in der Ausstellung“, verrät Vorstandsmitglied André Polrolniczak.

Mehr zum Jubiläum auf der Website: https://www.sparkasse-trier.de/200