RLP: Tod von 16-Jähriger bei Unfall an Bahnübergang – Ermittlungen laufen

Ein junger Mensch stirbt, drei Menschen werden verletzt: Warum kollidierten ein Wagen und eine Regionalbahn? Die Polizei erhofft sich Hinweise - auch von einem Experten.

KUSEL. Nach dem Tod einer 16-Jährigen beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in Kusel (Westpfalz) laufen die Ermittlungen. «Ein Gutachter ist dazugezogen worden, die drei Verletzten werden weiterhin in Krankenhäusern behandelt», teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz mit.

Zum Hergang des Unfalls, der sich am Dienstag ereignet hatte, gebe es noch keine Erkenntnisse. Die 16 Jahre alte Jugendliche saß den Angaben zufolge mit ihrer 48-jährigen Mutter sowie ihrer 13-jährigen Schwester und der 51 Jahre alten Fahrerin im Wagen. Die drei Verletzten wurden von Hubschraubern in Kliniken gebracht.

Der Zug – eine Regionalbahn von Kusel nach Kaiserslautern – war der Polizei zufolge mit etwa 20 Menschen besetzt. Sie blieben demnach unverletzt. Die Bahnstrecke war am frühen Abend wieder für den Verkehr freigegeben worden. (Quelle: dpa)