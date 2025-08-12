++ Schwerer Zugunfall in Kusel: Eine Person stirbt, drei weitere schwer verletzt ++

KUSEL – Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Kusel in der Westpfalz ist eine Person tödlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei in Kaiserslautern mitteilte, kollidierte ein Pkw mit einem Zug.

Ein Toter und drei Schwerverletzte

In dem betroffenen Auto befanden sich insgesamt vier Personen. Laut Polizei saßen in dem Auto die 51-jährige Fahrerin, eine 48-jährige Mutter und ihre beiden 13 und 16 Jahre alten Töchter. Die 16-jährige Tochter starb bei dem Zusammenstoß. Die drei weiteren Insassen wurden schwerverletzt und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr am Bahnübergang «Zum Metternachtshof». Die Ursache war zunächst unklar. Der Zug – eine Regionalbahn von Kusel nach Kaiserslautern – war laut Polizei mit etwa 20 Menschen besetzt. Sie blieben demnach unverletzt. Die Passagiere seien ausgestiegen und betreut worden. «Sie konnten mittlerweile die Unfallstelle verlassen», teilten die Beamten mit.

Laut Polizeipräsidium Westpfalz waren Kriseninterventionsteams sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundes- und Landespolizei an der Unfallstelle. Die Bahnstrecke blieb zunächst gesperrt.