Gesellenstücke für „Gute Form“ nominiert: Herausragende Schreinerarbeiten ausgewählt

WESTEIFEL – Mit Leidenschaft, Präzision und einem feinen Gespür für das Material Holz präsentierten die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen der Schreiner-Innung Westeifel ihre Gesellenstücke.

Nicht nur die Besucher in Bankfilialen in Bitburg, Daun und Schönecken konnten im Juni und Juli die Arbeiten besichtigen, sondern vor allem wurden diese vom Prüfungsausschuss der Innung bewertet.

Alle Gesellenstücke waren Ausdruck der Begeisterung für das Schreinerhandwerk. Vier der ausgestellten Arbeiten waren aber mehr als Prüfungsleistungen: Sie waren bei Gestaltung, Ausführung und Idee auf einem besonders hohen Niveau und wurden zur Teilnahme am renommierten Landeswettbewerb „Die Gute Form“ nominiert. „Ein eindrucksvoller Beleg für herausragende Ausbildungsleistung“, freut sich Klaus Baulesch, stellvertretender Obermeister der Innung, der sich federführend um die Ausstellungen kümmert.

Die Nominierten sind:

Jonas Gundert, Ausbildungsbetrieb Schreinerei Schüller aus Daun, mit einem Kicker in Eiche massiv, kombiniert mit farbig lackierten Elementen in MDF.

Paul Kammers, Ausbildungsbetrieb Schreinerei Klaus Baulesch aus Habscheid, mit einer Truhe. Außen gefertigt in Räuchereiche, Innenbereich in heller Esche, die über eine zurückliegende Ebene in Form zarter Linien nach außen dringt.

Dominik Leschnik, Ausbildungsbetrieb Euro BBW aus Bitburg, mit einem Low Board in Nussbaum. Grifffuge und Sockel schwarz lackiert.

Simon Thines, Ausbildungsbetrieb Schreinerei Grün aus Peffingen, mit dem „Ächen Schreifdësch“, einem Schreibtisch in Eiche.

Die Schreiner-Innung Westeifel ist stolz auf ihren Nachwuchs. „Die Gesellenstücke zeigen, was junge Menschen mit Hingabe, Geduld und gutem Unterricht leisten können. Sie sind das beste Aushängeschild für die Qualität des Eifeler Schreinerhandwerks“, betonen die Prüfer der Innung.

Aktuell befinden sich in den drei Lehrjahren über 70 Auszubildende, davon sind fast ein Viertel junge Frauen. Wer mehr über die Ausbildung im Schreinerberuf erfahren möchte, schaut am besten auf www.born2bschreiner.de vorbei.

Außerdem gibt’s spannende Einblicke in den Alltag der Westeifeler Schreinerbetriebe im Innungsfilm auf Facebook und Instagram:

facebook.com/SchreinerWesteifel

instagram.com/schreinerinnung.westeifel