Unfall am ZOB Bitburg: Rollstuhlfahrerin in Linienbus verletzt

BITBURG – Am Montag, dem 11. August 2025, ereignete sich gegen 16.45 Uhr am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Bitburg ein Verkehrsunfall. Eine Rollstuhlfahrerin, die sich in einem Linienbus befand, erlitt leichte Verletzungen.

Ermittlungen zur Ursache

Während des Haltens des Busses an der Haltestelle am ZOB Bitburg kippte die Rollstuhlfahrerin mitsamt ihrem Rollstuhl um. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte ein abruptes Abbremsen des Busses der Grund für den Vorfall gewesen sein.

Die Polizei Bitburg hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.