Grenzkontrolle A60: Gesuchter Syrer zahlt Strafe vor Ort und darf weiterreisen

0
Polizisten durchsuchen einen PKW auf der A64 bei Trier zum Beginn der Grenzkontrollen an allen deutschen Landesgrenzen Foto: dpa

Trier – Bei einer Kontrolle an der deutsch-belgischen Grenze hat die Bundespolizei Trier am Montagmittag einen 38-jährigen Syrer festgenommen. Der Mann war zuvor aus Belgien über die BAB 60 eingereist.

Wie die Bundespolizei mitteilte, bestand gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München. Grund: ein Verstoß gegen das Waffenrecht – konkret wegen des Führens eines sogenannten Totschlägers.

Weiteres Vergehen bei Kontrolle festgestellt

Bei der Überprüfung fanden die Beamten zudem ein aktuell mitgeführtes, aber nicht zugelassenes Pfefferspray. Dieses wurde sichergestellt. Wegen des unerlaubten Besitzes wurde ein neues Strafverfahren eingeleitet.

Haftbefehl abgewendet

Der Syrer konnte eine von der Justiz geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro begleichen. Daraufhin durfte er seine Reise fortsetzen.

Vorheriger ArtikelTrier – Sektgala 2025 endet heute mit letztem Ausschank im Palastgarten
Nächster ArtikelUnfall am ZOB Bitburg: Rollstuhlfahrerin in Linienbus verletzt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.