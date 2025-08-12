Trier – Sektgala 2025 endet heute mit letztem Ausschank im Palastgarten

TRIER. Nach mehreren Tagen voller Musik, Gastronomie und sommerlicher Stimmung geht die Trierer Sektgala 2025 heute, am Dienstag, 12. August, in ihren letzten Tag.

Für Verwirrung hatte im Vorfeld gesorgt, dass im offiziellen Programm lediglich Veranstaltungen bis Montag angekündigt waren. Gleichzeitig berichtete der Volksfreund von einem Ende am heutigen Dienstag.

Auf Nachfrage bestätigte die Stadtverwaltung gegenüber lokalo.de:

„Der Ausschank alkoholischer Getränke im Rahmen der genannten Veranstaltung wurde wie von den Organisatoren beantragt von uns vom 8. bis 12. August jeweils von 17 bis 24 Uhr genehmigt.“

Damit steht fest: Auch am heutigen Abend wird im Palastgarten ausgeschenkt. Wie der letzte Tag der Sektgala gestaltet wird, ist aktuell nicht bekannt; der Veranstalter hat dazu keine näheren Angaben veröffentlicht.

An den vorangegangenen Tagen nutzten viele Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, bei gutem Wetter und passender musikalischer Begleitung den Sommerabend im Herzen Triers zu genießen. Heute bietet sich die Möglichkeit, die Veranstaltungsreihe im Palastgarten ausklingen zu lassen. Mehr News aus Trier

Tipp für den Tagesausklang: Wer Lust hat, kann ab 17 Uhr vorbeischauen, ein Glas Sekt genießen und den Abend im Freien verbringen.