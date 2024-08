Meulenwaldtag am 25. August: Den Wald mit allen Sinnen erleben – Familienfest am Forstamt Trier

TRIER. Am Sonntag, 25. August 2024, lädt das Forstamt Trier von 10.30 bis 17 Uhr zum beliebten Meulenwaldtag nach Trier-Quint ein! Ein Tag für die ganze Familie: dieses Jahr zum Thema „Den Wald mit allen Sinnen erleben“.

Die Besucher, ob alt oder jung, erwarten zahlreiche Informationsstände, Erlebnis- und Mitmachprogramme im Wald, und ein Musikprogramm rund um das neue und alte Forstamtsgebäude in Trier-Quint. Viele Partnerorganisationen und Akteure, u.a. der Landesjagdverband, das Wildtierzentrum Wiltingen, der NABU, der BUND, die Meulenwald-Schule Schweich, die A.R.T. und Nationalpark Hunsrück-Hochwald machen mit.

Unter dem Motto „Den Wald mit allen Sinnen erleben“ kann der Meulenwald einmal auf andere Art erlebt werden. Bei kleinen Wanderung erkunden wir barfuß den Waldboden, bestimmen Kräuter oder „baden“ im Wald. Förster zeigen die Perspektiven des Waldes der Zukunft. Naturmaterialien kann man in Fühlkästen ertasten. Am Kochbus „Rheinland-Pfalz isst besser“ konzentrieren wir uns auf das Schmecken und Riechen, an der Erlebnisschule Wald und Wild lernt man die Geräusche von Waldtieren ebenso kennen, wie den eigenen Körper auf dem Niedrigseilparcours.

An diesem Tag werden auch die Türen des neuen „Meulenwaldhauses“ für Besucherinnen und Besucher geöffnet: Eine Gelegenheit, die Räumlichkeiten und die moderne Ausbildungswerkstatt des Holzbaus zu entdecken.

Um 10:30 Uhr beginnt das Programm von der Waldbühne mit dem beliebten Waldgottesdienst. Die Offizielle Eröffnung der Stände folgt um 11:15 Uhr. Musikalisch wird der gesamte Tag von regionalen Musikvereinen und einer Band begleitet.

Für das leibliche Wohl ist u.a. mit Wildfleisch und Wein aus der Region, selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und kühlen Getränken bestens gesorgt. Der Eintritt ist natürlich kostenfrei und das Forstamtsteam freut sich auf die Begegnung und einen schönen Tag im Meulenwald mit allen Gästen.

Für weitere Informationen: www.trier.wald.rlp.de