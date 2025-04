Dachse brachten Bahndamm zum Einstürzen: Bahnstrecke ab Samstag frei

KAISERSLAUTERN.Die Sperrung der mutmaßlich durch Dachse beschädigten Bahnstrecke zwischen Landau und Winden in der Pfalz wird am Wochenende aufgehoben.

Die Deutsche Bahn plane, die Strecke am Samstag wieder in Betrieb zu nehmen, wie der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. Damit könnten wieder Züge zwischen Neustadt und Karlsruhe sowie zwischen Neustadt und Wissembourg in Frankreich nach normalen Fahrplänen fahren. Auch die saisonalen Züge wie der Elsass-Express und Weinstraßen-Express könnten wieder normal verkehren.

Durch Dachsbauten waren Hohlräume entstanden, wodurch die Stabilität der Bahntrasse gefährdet war. Die Strecke war Mitte März gesperrt worden.