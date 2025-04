Tolles Engagement der Westnetz-JAV: Spendenübergabe an Lichtblick Bitburg

BITBURG. In diesem Jahr macht die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von Westnetz am Standort Trier dem Lichtblick Bitburg e. V. eine besondere Freude.

Sie sammelten für einen guten Zweck eine Summe in Höhe von 1.770,00 Euro. Die Initiative verdeutlicht die Solidarität und den Einsatz junger Mitarbeitender für soziale Projekte in der Region. Ole Otten und Lukas Kruse von der Jugend- und Auszubildendenvertretung haben den Spendenscheck an den Ersten Vorsitzenden Rudolf Rinnen überreicht.

„Ich bin überwältigt von dem Engagement der JAV der Westnetz – diese Spende zeigt, dass auch die junge Generation Verantwortung übernimmt und uns dabei unterstützt, den Kindern und Familien in Not einen echten Lichtblick zu schenken. Vielen Dank für diese großartige Geste“, bedankte sich Rudolf Rinnen.

Im Rahmen der letzten Betriebsversammlung ist den Westnetz-Mitarbeitenden der Verein Lichtblick vorgestellt und eine Spendenbox aufgestellt worden. Durch die JAV mobilisiert, haben sich daraufhin zahlreiche Mitarbeitenden mit einer Spende beteiligt. Diese Aktion hat zahlreiche Kolleginnen und Kollegen bewegt und einen spürbaren Gemeinschaftsgeist erzeugt.

„Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen mit großem Engagement an der Spendenaktion beteiligt haben. Ihr Einsatz zeigt, wie wichtig uns allen Zusammenhalt und soziale Verantwortung sind“, erläuterte Ole Otten von der Jugend- und Auszubildendenvertretung. „Es ist immer schön, den Menschen in der Umgebung eine Freude zu bereiten und uns aktiv zu engagieren“, ergänzte Lukas Kruse.

Der Lichtblick Bitburg e. V. wurde 2004 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein, der schwerkranke, beeinträchtigte und in Not geratene Kinder sowie deren Familien in der Region unterstützt. Der Verein sammelt Spenden, organisiert Aktionen und Veranstaltungen und rekrutiert ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, um den Betroffenen in schwierigen Zeiten einen „Lichtblick“ zu bieten. 2024 feierte der Verein sein zwanzigjähriges Jubiläum.