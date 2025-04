Luxemburg: 19-jähriger Biker stürzt und stirbt noch am Unfallort

LUXEMBURG-ROLLINGERGRUND. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Donnerstag, 03.04.2025, gegen 12.40 Uhr in der Rue de Kopstal in Luxemburg-Rollingergrund ein Motorradunfall, bei dem ersten Informationen zufolge der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.

Der 19-jährige Motorradfahrer erlag trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung.

Die Strecke wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.